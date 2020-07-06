Если найдете дешевле
мы сделаем скидку!
мы сделаем скидку!
Изменяйте размеры и
цвет любого товара!
цвет любого товара!
Бесплатная доставка
по Москве!
по Москве!
Отзывы BestMebelshop
Цена:
13 945 руб.
06.07.2020 12:48:10
Добрый день. Делали заказ 00000349873 от 31.01.2020 ТВ тумба ВТ 1015 BMS. Отличная тумба за такую цену. Дизайн прекрасный. Вписывается в любой интерьер. Очень хочется похвалить данный магазин. Очень удобный сайт. Менеджеры все хорошо объясняют и помогают определиться. ссылка на отзыв
24.03.2020 10:06:58
Всем доброго времени .Делали Заказ 00000322135 от 08.12.2019 Тумба ТВ Вегас BMS очень остались довольны заказом всею доставили быстро и аккуратно.Спасибо за приятную радость...новой тумбы..!!!! ссылка на отзыв
25.02.2020 20:57:27
Брали тумбы для дачи, остались довольны,-. Доставка быстрая, товар не дорогой, комплектация полная. ссылка на отзыв
13.02.2020 18:32:07
Быстро и качественно Всё супер привезли и собрали №308759 ссылка на отзыв
27.01.2020 08:21:31
Быстро качественно.Молодцы ссылка на отзыв
03.10.2019 10:42:56
Большое спасибо компании за отличное качество продукции. ссылка на отзыв
02.10.2019 11:26:56
Купила шкаф в июне. Очень довольна. Компания работает на все 100%.отзывчивые сотрудники. Рекамендую всем, не пожалеете. ссылка на отзыв
15.08.2019 17:42:42
Очень хочется похвалить данный магазин. Мне в нем понравилось все. Прежде всего, очень удобный сайт. Потом менеджеры. Они действительно помогают. Я никак не могла сделать выбор. Дело в том, что я купила тумбу в спальню и мне важно было, чтобы цвет дерева спального гарнитура совпал с тумбой. А по фотографии сделать это достаточно сложно. Пришлось довериться совету менеджера. Совпадение оказалось просто идеальным . Огромное спасибо. ссылка на отзыв
Цена:
14 544 руб.
14.09.2019 22:38:32
Выбирала стенку по деньгам,вместительную,по своим размерам.И как увидела эту стенку я в нее влюбилась.Просто идеальная ,изготовили быстро,качественно.Я полностью довольна.Всем рекомендую. ссылка на отзыв
Цена:
7 266 руб.
03.10.2019 10:38:27
Большоееее спасибо магазину за отличное качество продукции. Сотрудники работу выполняют на все 100 процентов. Всем рекомендую. ссылка на отзыв
09.09.2019 15:07:12
Огромное спасибо коллективу компании, отличная работа! Всем советую! ссылка на отзыв
27.05.2017 06:56:29
Добрый день. Я недавно заказывала тумбочку Эксклюзив и осталась ею довольна. Несмотря на предыдущий коментарий я рискнула и купила. Брака никакого не обнаружила, доставили на день позже, но за такую цену можно и подождать денёк. Консультант мне тоже понравился всё доступным языком обьяснил. спасибо. ссылка на отзыв
Цена:
6 145 руб.
06.06.2019 12:55:55
Доволен, что купил именно в этом интернет-магазине тумбу под телевизор! Я перелопатил множество сайтов в поисках нужной тумбы и объездил кучу мебельных магазинов, потратив впустую много времени. И вот нашел интернет магазин с огромным перечнем товаров. Кроме того он подходил мне по всем моим требованиям . Мне нужна была не просто тумба под телевизор, а определенного цвета, недорогая, но качественная, заводского, а не кустарного производства, с определенной фурнитурой и дизайном. Кроме того мне нужен был определенный размер тумбы чтобы она вливалась в освобождаемое место. И это всё я нашел тут! Заказал и цвет, и размер, и дизайн выбрал, и доставку оформил.Кстати все быстро и без волокиты. Огромнейший выбор мебели и довольно неплохой! Цены Порадовали реально! Привезли и я оплатил всё на месте!Спасибо! Владимир ссылка на отзыв
Цена:
4 936 руб.
26.02.2020 20:32:39
Заказ 00000312987.Отличный шкаф,изготовили по нашим размерам,очень красиво смотрится .Очень благодарны этой компании. Будим еще заказывать. ссылка на отзыв
07.08.2019 13:13:51
Купили с супругой шкаф на дачу, идеально вписался в интерьер(бежевый цвет), полностью удовлетворяет по функционалу и удобству. Доставка была произведена в 8-00 утра. Ребята помогли перегрузить на машину и к вечеру шкафчик был собран своими руками. Все здорово, Спасибо. ссылка на отзыв
Цена:
13 424 руб.
14.01.2019 13:37:17
Муж с удовольствием занимается реставрацией старой мебели, так в нашем загородном доме появился шкаф из 40-х и массивная кровать с деревянными спинками. А вот с другой мебелью оказалось все не так просто. Долго искала комод, который дополнил бы имеющийся "гарнитур" и по стилю, и по цвету. Много денег тратить не хотелось, особенно учитывая, что вся мебель в спальне восстановленная, а под реставрацию ничего не попадалось. И вдруг РИЧАРД! По телефону проконсультировали, помогли подобрать цвет фасадов и рамок, все оперативно оформили. Доставили точно в срок. Собирали сами, все без проблем. Комод вписался идеально. Спасибо! ссылка на отзыв
Цена:
6 297 руб.
08.11.2019 18:14:28
Благодарен магазину за возможность выбора размеров и оперативность изготовления/доставки. Все своевременно и качественно. Сама прихожая - удобная и вписалась в интерьер, как и планировали. Качество хорошее. ссылка на отзыв
Цена:
11 015 руб.
24.07.2019 20:24:01
Спасибо за оперативную доставку. Все понравилось.Огромный плюс что можно самим выбрать цвет и размер изделия.Рекомен всем Буду заказывать еще. ссылка на отзыв
21.01.2019 13:13:23
Купила Шкаф - Купе Бася ! Привезли, после изготовления, по моим размерам через три дня . Cобирал сборщик - быстро и аккуратно. Выставляю фото Шкафа ..... Спасибо большое компании .....! Главное , встал в нишу коридора . Прошло два дня - как и стоял всегда ! ссылка на отзыв
01.11.2018 20:08:42
Спасибо за шкаф и доставку,все понравилось,помогли с выбором цвета и размерами.привещли вовремя,без нареканий,буду заказывать ещё ссылка на отзыв
Цена:
11 148 руб.
13.06.2019 10:24:59
Заказывали шкаф-купе, за 4 дня изготовили и доставили. Очень довольны покупкой. Спасибо Бестмель! ссылка на отзыв
25.05.2019 10:19:56
Приобрели миллениум 4, в большом размере, и что я могу сказать можно пол квартиры туда положить, так как места очень много, комфортный шкаф, и цена очень приемлемая, спасибо Бестмебельшоп за этот шкаф, очень довольны. ссылка на отзыв
25.04.2015 15:44:12
Очень рада, что попала на Ваш сайт!Выбор огромнейший, глаза разбегаются! Все хочу, определится тяжело( Вот, шкафчик дождалась. Кухоньку уже жду. Присматриваю столик для компьютера. Все супер! Спасибо огромное. До встречи! ссылка на отзыв
Цена:
4 934 руб.
23.10.2019 15:00:08
отличный комод, такой глубины нигде не могла найти,отлично вписался в интерьер, все открывается-закрывается, при сборке не возникло проблем все легко и доступно! рекомендую! ссылка на отзыв
26.06.2019 15:26:10
Купили комод на кухню, вписался как родной - идеально! Огромная признательность за возможность выбора цвета и размера комода (немного уменьшили под особенности своей кухни), за то что собрался быстро, легко (все крепления размечены, все дырочки/ полочки/ дверцы идеально совпадают/попадают, все комплектующие вложены, детали помечены наклейками кто откуда (левая стенка, правая стенка и т.п., наклейки у нас снимались очень легко, ребенок с удовольствием помогал их стягивать, следа на мебели не оставляют). Сам процесс оформления заказа, то привезли в ровно согласованное дату и время, за качественный результат полученной сборки комода - за все спасибо! Пользуемся и радуемся! Жаль только, что раньше не заказали на этом сайте и другую мебель в дом, как минимум однозначно сэкономили бы и на времени сборки и качестве результата... Однозначно рекомендую сайт и его продукцию и сами еще вернемся за покупками! ссылка на отзыв
Цена:
4 362 руб.
21.10.2019 23:39:57
искала недорогой и симпатичный комод и нашла его здесь.очень понравилось качество сборки и ,в принципе, вполне удобная схема для сборки изделия. обязательно еще что-нибудь куплю у вас. спасибо! ссылка на отзыв
Цена:
5 221 руб.
19.02.2017 15:56:21
Комод супер ссылка на отзыв
Цена:
4 375 руб.
17.08.2018 23:56:26
Именно такой вещички не хватало в моей прихожей. Очень удобная тумба под обувь, а при этом еще и симпатичная. Очень быстро сделали и привезли.Я всем довольна и большое спасибо за приятное обслуживание. ссылка на отзыв
Цена:
6 081 руб.
13.07.2019 07:56:42
Дали в подарок! Отдал родственникам. Очень удобный вариант для небольшой прихожей, для съемной квартиры. Собирается за полчаса, смотрится оч неплохо! ссылка на отзыв
26.06.2019 09:51:05
Получил такую в подарок при покупке кухни. Качество отличное, дочка собрала за 15 мин с шуруповёртом на ура, пока я распаковывал кухню. Доставка и работа менеджеров - на высоте! ссылка на отзыв
12.06.2019 13:46:11
Отличная прихожая, заказали через несколько дней привезли, менеджеры очень внимательные, соответствие цены- качества. Спасибо Бестмебель! Заказ номер 00000217674 ссылка на отзыв
Цена:
11 875 руб.
13.08.2018 05:15:12
Стенка прекрасно вписалась в наш интерьер, сделано очень качественно. Много полок (закрытых и открытых). Друзьям очень понравилась, планирует себе заказывать в ближайшее время. ссылка на отзыв
02.04.2017 15:47:05
Отличная стенка, отличная фирма, т.к. комната большая, хотелось стенку по всей длине, нам все сделали по нашим размерам, привезли вовремя, качество соответствует цене, тем более со скидкой 50%. Много полок, большие шкафы, очень удобно. Спасибо.ссылка на отзыв
Цена:
5 755 руб.
29.03.2019 01:35:20
Получил данный товар (Компьютерный стол Брунто BMS) в подарок за большое кол-во заказов в корзине. Собирал сам один, никаких проблем и затруднений не встретил, все дырочки для болтиков сходились. Качество тоже хорошее, оч. понравилось. Операторы дружелюбны, принимают заказ спокойно. Рекомендую как сам товар, так и сайт. Спасибо за такой подарок к моей покупке!! ссылка на отзыв
Цена:
20 025 руб.
13.01.2018 06:55:06
Приобрели стенку Марта 11 БМС. Очень довольны высоким качеством мебели при умеренной цене. Большое спасибо операторам, которые помогали при осуществлении покупки через интернет. Не каждый магазин освобождает покупателей от забот по доставке и установке мебели, а здесь всё в комплексе: организованная доставка и очень качественная и быстрая сборка, за что большая благодарность мастеру Максиму. ссылка на отзыв
18.09.2017 01:30:53
Спасибо. Заказали у Вашей компании кроме стенки Марта еще 3 предмета мебели, и один получили в подарок. Привезли, аккуратно разгрузили и оперативно прислали мастера для сборки мебели. Хотим выразить свою благодарность менеджеру Олесе из салона у метро Калужская за грамотную подборку мебели по нашим параметрам, Остались очень довольны заказом № 90124. С уважением Регина ссылка на отзыв
Цена:
7 982 руб.
11.07.2019 13:33:54
Заказывали стенку. заказ 00000227166 от 17.04.2019, Доставили в срок как и обещали, бесплатно подняли на 3 этаж без лифта, данный магазин очень ответственно относится к выполнению заказов. Сразу после оформления позвонили, разместили заказ плюс добавили доводчики на двери. Инструкция по сборке понятная, собирали сами Будем заказывать еще, приятно обновлять мебель в офисе с данным интернет магазином ссылка на отзыв
Цена:
19 075 руб.
28.11.2019 13:36:55
Заказывала данный шкаф для установки в нишу, по своим размерам. Все шикарно подошло в мою светлую квартиру! Установщики очень профессиональные, в этот день собрали мне 3 шкафа, большое спасибо за качественную и красивую мебель! ссылка на отзыв
Цена:
4 327 руб.
09.04.2020 10:45:38
Заказ 318849. Хороший магазин. Заказывал шкаф по моим размерам в нишу. Так же заказывал здесь шкаф-купе и комод. Сделали быстро и качественно. ссылка на отзыв
21.05.2019 16:36:52
Купили Шкаф Эконом 3 BMS . Все на высшем уровне. Спасибоооо! ссылка на отзыв
04.01.2019 11:40:03
Купили Шкаф Эконом 3 BMS . Попросила нужный мне размер и цвет. Все на высшем уровне. Спасибоооо! ссылка на отзыв
06.10.2018 16:47:05
Здравствуйте. доставляете ли вы мебель до ТК, какова стоимость доставки до ТК в вашем городе?Каких габаритов коробки и вес данного пенала размерами 50*50*240 см? ссылка на отзыв
11.11.2017 20:40:22
Заказали этот шкаф ,чтобы поставить в коридор. Цвет изменили чуть-чуть (2 цвета сделали) .Тёмные бока получилось идеально!Спасибо~ ссылка на отзыв
Цена:
5 365 руб.
28.03.2020 12:13:47
Заказывал шкаф как дополнение к шкафу-купе . Получилось недорого и качественно. Рекомендую данный магазин к приобретению мебели. Можно выбрать размер и цвет изделия. ссылка на отзыв
02.10.2019 10:53:06
Искала узкий шкаф в прихожую (30-35 см), чтобы подходил по высоте и цвету к моем остальной мебели и не прогадала. Шкаф прекрасно уместился в отведенной ему нише, а цвет фасада полностью совпал с цветом мебели в прихожей. Теперь у меня полный комплект мебели, который смотрится единым целым. ссылка на отзыв
Цена:
5 781 руб.
28.04.2020 10:55:57
Преимущества: Очень довольны шкафом, все получилось красиво и качественно. Работают профессиональные и доброжелательные ребята. Сроки выполнены, несмотря на праздничные выходные дни. Всегда на связи. Помогают с дизайном. Большой выбор цветов, а также есть возможность заказать свой необходимый размер. Заказ 334569 Недостатки: Единственное очень ранняя доставка (05:30) ссылка на отзыв
16.07.2019 05:51:47
У нас был большой угловой шкаф, но отделов куда можно просто сложить вещи было мало. Заказали под наш шкаф по цвету, рассчитали наши размеры и вот теперь никто и не подумает , что это не цельный шкаф. Мне нравится в этом магазине, что можно самой по своему вкусу собрать целую комнату из отдельной мебели. ссылка на отзыв
Цена:
9 474 руб.
16.04.2020 10:45:37
Быстрая доставка, отличное качество. Шкаф простой, но точно такой же, как я хотела. Заказывала глубиной 70 см - очень вместительный оказался. Рекомендую ссылка на отзыв
11.12.2019 11:17:13
Покупала родителям в дом, качество хорошее, собрали очень быстро. Можно было выбрать даже дополнительные полки для обуви и для головных уборов. Цвета прекрасные, все как и указано на сайте. Буду советовать друзьям Ваш магазин! ) ссылка на отзыв
13.04.2019 13:16:52
Купили ,чтобы поставить в коридор.Изменили цвет (2цвета)-выглядит идеально. Спасибо большое! ссылка на отзыв
Цена:
5 319 руб.
08.05.2020 18:33:19
Заказ 340294 от 13.01.2020 Шкаф Эконом 4 BMS Шкаф красивый, цвет супер. Большой, вместительный. Качество отличное ссылка на отзыв
02.02.2020 16:15:26
Отличный шкаф по низкой цене! Идеально вписался в интерьер. Качество хорошее. Очень удобно что на сайте можно выбрать его размеры и доукомплектовать необходимой фурнитурой, что сразу отражается в итоговой стоимости. Заказ 291444. ссылка на отзыв
07.01.2020 10:25:42
Заказала шкаф распашной двухдверный на балкон. Цвет Бодега. Вчера собрали и поставили. какая красота, не могу нарадоваться. У сборщика нареканий по сборке не было. спасибо большое!!!! ссылка на отзыв
08.10.2019 00:31:41
Покупали шкаф в коридор, выглядит отлично, материалы качественные, довольны очень! По телефону подробно проконсультировали, привезли днём как и было оговорено. Всё на высшем уровне! ссылка на отзыв
19.09.2019 15:08:21
Очень нравится эта мебель и сайт, экономично и аккуратно все сделала, шкаф эконом 4 заказывала на дачу, сын с дедушкой собирал, инструкция простая и понятная, всей фурнитуры хватило, все пришло в целости и сохранности ) заказываю для себя второй раз, поэтому и вам конечно советую! ссылка на отзыв
18.09.2019 13:42:24
Хороший шкаф. Размеры 2100x800x450. Цвет венге/дуб молочный. Со сборкой проблем не было. Очень удобно, что при заказе можно корректировать размеры и цвет изделия. ссылка на отзыв
08.06.2019 19:41:20
Спасибо за шкафчик, который я заказала на балкон. Собрали своими силами быстро. Все четко и точно подобрано. Красавец и к тому же очень вместительный. Привезли аж в 12 часов ночи. Очень старались доставить заказ в срок. Спасибо ребятам.. ссылка на отзыв
21.04.2019 22:36:19
Отличный шкаф, заказывали себе на балкон, модель соответствует качеству, цена хорошая. Муж собрал очень быстро, все детали к шкафу были с запасом, шкафом остались довольны, будем рекомендовать знакомым и друзьям. Спасибо Бэст- Мебель! ссылка на отзыв
30.01.2019 11:11:32
Собирал шкаф самостоятельно, был приятно удивлен. В комплекте подробная инструкция для сборки, все детали пронумерованы. Собирается легко, все места для соединений рассверлены. ссылка на отзыв
27.05.2018 11:17:57
Заказала этот шкаф. Довольна всем- работой менеджера, водителя. В оговоренные сроки уложились, ребята в доставке очень вежливые и приятные. Сам шкаф без сколов, полностью как надо укомплектован, все отверстия на месте и совпадают, сборка хлопот не составила. Шкаф собрался ровно и красиво. В общем, довольна на все 100%!! ( что бывает крайне редко) а уж отзыв пишу первый раз в жизни. ссылка на отзыв
31.03.2018 13:32:57
Спасибо за четкую работу! Шкаф привезли вовремя, как и договаривались, курьер звонил накануне и в день доставки - все четко. Доставка в Московскую область дешевая, что очень порадовало, по сравнению с другими сайтами! Шкаф отличный, надежный, не хлипкий, просто собирается - мы с дочкой собрали сами примерно за час. Все детали, отверстия для шурупов подогнаны и размечены хорошо, полное соответствие, никаких перекосов при сборке, прямо получали удовольствие от сборки, как в детский конструктор играли!))))) Смотрится шкаф отлично, заказывала цвет ваниль - идеально вписался в мою кухню. И оооочень вместительный - положила туда все, что хотела! Спасибо производителю и сайту! Рекомендую! ссылка на отзыв
04.08.2017 07:20:33
Прекрасная модель, которая идеально вписалась в нашу крохотную спальню. Теперь все необходимые вещи наконец-то аккуратно сложены в шкафу. Порадовал широкий выбор цветов. Выбрали красивый оттенок корпуса ‒ Березу. Заказали и в назначенный день ждали наш новый шкаф. Немного опешили, что доставка приехала ровно в 9 часов утра, что было рановато для нас. Шкаф отлично вписался в интерьер комнаты. ссылка на отзыв
22.06.2017 03:11:18
Добрый день! Хочу выразить огромную благодарность за 2 шкафа. Когда заказывала шкафы на балкон ,серьезно не восприняла эти шкафы ,думала привезут кустарщину, которую только выкинуть. Но менеджер который со мной работал почему то внушил мне доверие и приняла заказ все так, как я хотела. Когда привезли готовые шкафы,была очень удивлена 1) все упаковано 2) все в коробочках ,3) каждая упаковка под своим номером ,4)очень вежливые молодые люди ,которые все объяснили, как собирать, что откуда брать. Шкафы собирали сами , шкафы без сколов, полностью все укомплектовано , все отверстия на месте и совпадают, сборка была очень приятной . Шкафы собрались ровно и красиво все размеры совпадают. В общем, довольна на все 100% СПАСИБО Вам огромное. Уже дали знакомым Ваш сайт и они тоже заказали такие шкафы. ссылка на отзыв
16.08.2016 17:30:12
Шкаф отличный, муж собрал за пару часов на балконе. Все размечено, ручки сначала не подошли, но очень оперативно по моей просьбе их поменяли, теперь на балконе полный порядок. Спасибо BestMebel! ссылка на отзыв
Цена:
6 187 руб.
29.08.2019 17:02:34
Отличный шкаф уже 3 год стоит..заказывала 110-220 + зеркало на дверь ...очень рекомендую данную модель здесь отличный вариант цены и качества... ссылка на отзыв
17.05.2019 20:50:59
Доставка очень быстрая,качество супер подошел под интерьер просто отлично,всем очень довольны. ссылка на отзыв
11.05.2019 15:48:54
Шкаф отличный. Привезли через 2 дня после заказа. Комплектующие все на месте собрал очень легко и быстро.. Цена соответствует качеству. ссылка на отзыв
26.07.2018 21:37:26
Купили шкаф BMS 9 21 января 2019 года. собирали сами, все комплектно винтик в винтик. По отверстиям и размерам все совпало все хорошо и так же по качеству, размерам. Цена и качество на 5+ ссылка на отзыв
Цена:
16 693 руб.
06.05.2020 22:02:39
Заказ 00000336720. Купили прихожую "Арктика" в новую студию. Небольшая, но вместительная прихожая очень хорошо вписалась, а сочетание цветов - светлого и темного - смотрится очень стильно и визуально увеличивает пространство. Искала именно такое сочетание мебели: шкаф, вешалка и комод с зеркалом. Много полочек и шкафчиков для хранения - это как раз то, что нужно. Доставка, сборка быстрые. ссылка на отзыв
Цена:
11 432 руб.
07.09.2019 15:30:57
Отличный шкаф, замечательное качество, никак не ожидали такого качества при относительно скромной цене. Остались очень довольны.Спасибо) ссылка на отзыв
Цена:
20 729 руб.
31.03.2020 14:13:46
Спасибо за скидку и бесплатную доставку. Шкаф замечательный. Очень функциональный. ссылка на отзыв
Цена:
12 968 руб.
28.06.2019 18:44:44
Когда я искал мебель для себя, то нашел этот замечательный шкаф (и не только), сразу сразили меня очень низкие цены, подумал что такого быть не может. Заказал, все привезли, собрали, качество очень достойное. Короче планировал купить один шкаф, а получилось, что купил два шкафа и мебель в прихожку. ссылка на отзыв
Цена:
10 690 руб.
03.09.2019 14:35:57
Комод чудо. Смотрится очень стильно, выбрала полностью дуб молочный. Достаточно открытого пространства и закрытого, ящики двигаются мягко, плавно. Украшение и уют комнаты. ссылка на отзыв
Цена:
12 474 руб.
25.05.2019 10:23:54
После преображения данного комода со временем с женой решили приобрести такой даже комод но в другую спальню, очень удобный и много функциональный, спасибо вам за это. ссылка на отзыв
25.05.2019 10:15:47
Очень удобный и многофункциональный комод. Много что можно положить. Советую приобретать его. ссылка на отзыв
Цена:
12 434 руб.
30.04.2017 16:26:05
Отличный комод, за такую цену качество супер, доставили быстро, строила по своим параметрам глубина 50 см. проверила все сходится)) Спасибо, Бест мебель! ссылка на отзыв
20.03.2017 00:57:44
Заказали этот комод.Размеры брали стандартные,очень удобный и вместительный.Все очень понравилось!)) ссылка на отзыв
Цена:
14 440 руб.
23.05.2018 20:56:29
Заказывали комод, хотели именно эту модель, но в более смелом цвете. Пока заказывали да уточняли, мы уже передумали) и начали все заново) Так что спасибо менеджерам за терпение и знание ассортимента и цветов в каталоге. Комод получили именно такой какой хотели. ссылка на отзыв
16.10.2017 02:22:12
Дочь уговорила купить именно эту модель. Сомневалась на счет цвета, но сказали, что можно поменять. Выбрали в итоге ваниль-глянец, он светлый, но не такой белоснежный. Смотрится хорошо. Не жалею, что поддалась на уговоры. ссылка на отзыв
Цена:
13 132 руб.
28.04.2020 17:46:57
Заказывали комод Михаил -Люкс, очень понравилась модель. С выбором цвета помогли консультанты. Остановились на комоде стандартных размеров черного цвета. Договаривались на 27.04. Доставку перенесли на 28.04. при этом несколько раз перезвонили извинились за перенос. 27.04. прислали смс, что доставка задержится на 2 часа, чтобы не переживали и не нервничали. 28.04. в 8.00 позвонил водитель и в 8.15 мебель была занесена в дом. Доставка бесплатная. ( во всех остальных фирмах доставка в г.Ломоносов как за Уральские горы в Западную Сибирь.) Спасибо! Рекомендую всем. ссылка на отзыв
06.03.2020 16:31:08
Лаконичный, стильный, вместительный. Отлично вписался в интерьер. Покупкой довольна! Спасибо! ссылка на отзыв
30.08.2017 17:45:15
После переезда поняли с супругой, что большой комод нам необходим. Выбор пал на Михаила, жена была в восторге от его размеров и блестящего глянца. Заказ оформили быстро, на сайте всё понятно и доступно изложено. С доставкой тоже неподвели, привезли через 3 дня как и договаривались. Люблю сотрудничать с надежными людьми. Обязательно обратимся еще раз! ссылка на отзыв
Цена:
5 212 руб.
04.02.2020 13:49:32
Заказывали тумбу для белья, качество отличное, собрали без всяких трудностей. Очень удобно, что можно заказать мебель по своим размерам. Заказ 300391 ссылка на отзыв
03.09.2019 10:04:35
Очень довольна заказом! Во-первых, изготавливали тумбу по индивидуальным размерам, без предоплаты, что очень удобно, ведь страшно платить заранее, когда первый раз заказываешь на сайте. Во-вторых, менеджер сразу связалась со мной, заранее сообщила сроки на изготовление. Ну и в-третьх, хорошее качество тумбы, все детали подписаны, вся фурнитура доставлена, схема сборки понятна, сразу видно, что за качеством продукции на фирме следят. За небольшие деньги хорошее качество, это очень приятно! ссылка на отзыв
10.07.2019 17:35:57
В комнате во всю стену были полки. По работе очень много бумаги, документов,на открытых полках смотрелось плохо. Заказали под эти полки 4 тумбы АБД-Т8Б. Очень довольны, большая вместимость. Цена - качество - 5 баллов. Искала долго, у других производителей что то подобное дорого. Остановились на этих тумбах. Очень довольны!!! ссылка на отзыв
Цена:
11 118 руб.
24.10.2019 14:45:14
Покупали этот шкаф пол года назад, и до сих пор в восторге. Шкаф легок в сборке, удобен в быту, смотрится стильно и красиво, а цена радует глаз. Мы очень довольны, спасибо! ссылка на отзыв
Цена:
9 947 руб.
09.05.2020 22:13:45
Спасибо магазину за покупку! Остались довольны угловым шкафом София, который оправдал мои ожидания! Доставка вовремя, комплектация вся в норме!))) ссылка на отзыв
Цена:
14 361 руб.
10.12.2017 19:53:07
У нас уже год стоит, шикарный вместительный, брали высоту 2350,ширина 1050 и глубина 650,две двери нам сделали, зеркала, хорош, сами собирали! ссылка на отзыв
24.09.2017 20:18:43
Делал большой заказ для гостиничного комплекса. Сразу надо было 10 шкафов, разных цветов, по дизайну номеров. Эта модель понравилась эргономичностью и стилем. С цветами тоже никаких проблем не возникло. Через неделю мебель привезли, собирали наши рабочие. Собирали без матов, так что качество хорошее. Доставка почти вовремя, 15 митн. опоздания считаю вполне допустимо. Спасибо. ссылка на отзыв
Цена:
11 353 руб.
29.06.2019 18:33:43
Шкаф доставили в срок, очень компактный, но в то же время вместила в него все, что нужно было, очень довольны покупкой, спасибо ссылка на отзыв
Цена:
9 571 руб.
03.09.2019 14:07:00
Удобный, стильный шкаф (Дуб Молочный) и недорогой. Качество достойное. ссылка на отзыв
Цена:
3 815 руб.
22.04.2020 20:48:51
Всем привет! Заказывал компьютерный сттол (Заказ 00000325610 от 14.12.2019) и шкаф индивидуального изготовления по моим чертежам. Все выполнили быстро и качественно. Остался очень доволен работой этой компании. ссылка на отзыв
06.12.2019 14:04:00
Идеальное соотношение цена-качество. Легок в сборке, понятная инструкция. Доставка прошла в заявленное время. По размерам подошел идеально. Благодарен магазину. ссылка на отзыв
Цена:
9 125 руб.
13.05.2020 15:12:15
В январе приобрела прихожую Мини Лайт BMS, заказ 00000339621 от 12.01.2020г. Перед покупкой пересмотрела очень много вариантов, но остановила свой выбор на этой. Прихожая имеет оригинальный дизайн, компактные размеры, удобна в использовании - это вешалка для одежды, тумба для обуви, ящик для мелочей, туалетный столик в три яруса, еще и на верхнюю полку можно кое-что закинуть. Таких больше нигде нет! Покупкой очень довольна! Спасибо магазину! ссылка на отзыв
Цена:
5 094 руб.
14.10.2019 13:21:20
Добрый день. Заказала стеллаж . Осталась очень довольна. И покупкой и особенно доставкой, Думала весь день буду ждать, а оказалось всё очень оперативно. Спасибо огромное вашей компании. ссылка на отзыв
Цена:
7 619 руб.
09.12.2019 21:23:51
Заказ 00000280510 Кровать КР-09 BMS уже не первый раз приобретаю мебель в данном магазине.В этот раз решила заказать кровать.размер заказала нестандартный,подходящий в комнату.Осталась довольна .отлично сочетается со шкафом в том же цвете.Приятный бонус выдвижные шкафы для белья и всяких мелочей... ссылка на отзыв
Цена:
15 572 руб.
26.04.2020 11:13:46
заказ335131 от 04.01.20.Заказ сделали через сайт.Оперативно обработали наш заказ,мы давали свои размеры,сборку заказали сразу .Прихожая встала на свое место на отлично,Спасибо за быстроту и качественную сборку ссылка на отзыв
Цена:
14 485 руб.
30.06.2018 23:38:40
Большое спасибо за качественную и красивую прихожую, несмотря на то, что привезли на неделю позже, это не испортило впечатления от изделия! Цвет шимо темный , шимо светлый - очень нейтральный. Выглядит лучше, чем на сайте на картинке.Очень довольна!!!! БОльшое спасибо! Теперь с нетерпением жду кухню!!!!! ссылка на отзыв
Цена:
10 528 руб.
07.09.2019 15:37:25
Очень удобная и не дорогая прихожая в маленький коридор. Есть все необходимое для использования прихожей, качество и дизайн супер!!!! ссылка на отзыв
10.04.2017 07:06:28
Долго выбирала не большую но в то же время стильную прихожую и в конечном итоге остановилась на этой красавице. Больше всего мне понравилось что можно сделать мебель по своим параметрам. Все было изготовлено и доставлено в срок. Качество хорошее будет радовать долго. ссылка на отзыв
08.01.2017 18:31:58
В небольшой коридор маленькая прихожая - самое то! Отдельно замечу качество сайта и ответственный сервис. И самое главное - редактирование параметров мебели. Только за это поместил сайт в "закладки". Позже сделал еще заказ на балконный шкаф. И именно возможность редактирования его размеров позволили мне использовать пространство балкона максимально эффективно. Спасибо! ссылка на отзыв
Цена:
11 132 руб.
02.04.2020 08:01:14
Очень хорошая прихожая. Для небольшого коридора самое то. Очень вместительная. Все оперативно. Понравилось, что можно изменить модификацию. Заказали в нижний отсек дополнительные полки. ссылка на отзыв
20.11.2019 10:28:48
Очень понравилась прихожая,приятная цена и качество!Быстрая доставка! ссылка на отзыв
Цена:
14 101 руб.
08.03.2017 08:07:41
Приобрели себе эту прихожую в исполнении ясень шимо темный/светлый.Смотрится супер и настолько органично в наших небольших коридорах!Цена=качество просто восторг!Спасибо сотрудникам,производителям и сборщику!!! ссылка на отзыв
Цена:
24 321 руб.
07.12.2019 11:12:55
Ребята огромное вам спасибо,за своевременную доставку,за понятную инструкцию.Мы своими силами собрали довольно быстро.Цена соответствует качеству.Я довольна,рекомендую. ссылка на отзыв
Цена:
2 617 руб.
03.12.2019 09:10:43
Спасибо магазину за отличный товар. ссылка на отзыв
09.09.2019 14:14:15
Тумба досталась мне в подарок от магазина за мои заказы. Очень приятно. Тумба небольшая, но очень удобная. ссылка на отзыв
28.05.2019 11:26:26
Мебель отличного качества. Очень удобная и функциональная. Легко собирается и можно поставить в любое место. ссылка на отзыв
Цена:
14 573 руб.
18.05.2020 15:43:18
Мы очень довольны подошел идеально и не дорого нареканий ни каких нет в низу два выдвежных ящика купе двигается очень хорошо без каких либо проблем рекомендую, доставка быстрая комплектация с инструкцией все очень понятно. Спасибо BESTMEBEL ссылка на отзыв
Цена:
21 882 руб.
18.07.2019 15:00:04
Все прекрасно, качество суперр Рекомендую ссылка на отзыв
13.06.2019 19:47:14
Отличное соотношение цена-качество. Сделали на заказ в срок, привезли, собрали. Все довольно чётко. ссылка на отзыв
11.03.2018 08:32:24
Диван супер, заказывали просто для интерьера, коты одобрили :) места в нём очень много, поместилось много вещей, очень мягкий и не пачкается. ссылка на отзыв
17.07.2017 08:21:51
Купили диван Ливерпуль (заказ 185344), очень довольны (удобный в сложенном и разложенном состоянии, хорошего качества). Понравилось, что можно выбрать нужный размер, ткань и расцветку. Доставили в оговорённый срок, на все вопросы по поводу дивана получили быструю консультацию. Так что благодарим магазин Bestmebelshop за такой сервис! ссылка на отзыв
Благодарности
Сертификаты