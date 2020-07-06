Отличная стенка, отличная фирма, т.к. комната большая, хотелось стенку по всей длине, нам все сделали по нашим размерам, привезли вовремя, качество соответствует цене, тем более со скидкой 50%. Много полок, большие шкафы, очень удобно. Спасибо.